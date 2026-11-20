bhupendra Singh Rajput

Edited By: bhupendra Singh Rajput

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन कराने के लिए एसएसआर-2027 के तहत आवेदन आने का सिलसिला तेज हो गया है। भोपाल संभाग में सात दिन के भीतर 5,146 नागरिकों ने नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 जमा किया है। वहीं, नाम हटाने के लिए 1,744 और सूची में संशोधन के लिए 4,235 फार्म-8 जमा हुए हैं। यानी तीनों श्रेणियों में अब तक कुल 11,125 फार्म मिल चुके हैं।

12 नवंबर से शुरू हुआ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 11 दिसंबर तक चलेगा। गुरुवार को संभागायुक्त एवं रोल आब्जर्वर कर्मवीर शर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी समीक्षा की। उन्होंने भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा और रायसेन के कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों को क्षेत्र में भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं।