ट्रांसफर आदेश के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं स्टाफ, RTI में संस्कृति परिषद के ‘बाबूराज’ का खुलासा

परिषद में कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाता, बल्कि कार्य दायित्व बदले जाते हैं। किस कर्मचारी से कौन-सा काम लेना है या किसे कहां भेजना है, इसके लिए कोई निश्चित माडल या सिद्धांत निर्धारित नहीं है। जहां आवश्यकता महसूस होती है, वहां कर्मचारी को भेजा जाता है और जरूरत के अनुसार आदेश बदले भी जाते हैं। सारे कर्मचारी संस्कृति परिषद के हैं। हम ट्रांसफर नहीं करते, केवल कार्य दायित्व बदलते हैं। जहां जिसकी जरूरत लगती है, वहां उसे भेजते हैं। आदेश बदलना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।- एनपी नामदेव, संयुक्त सचिव, मप्र संस्कृति परिषद् एवं संचालक, संस्कृति संचालनालय

ना ही मैं ट्रांसफर करता हूं और ना ही रोकता हूं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ट्रांसफर संस्कृति संचालक करते हैं।बेहतर है कि आप उनके सवाल करें। दरअसल ये सब निर्णय प्रशासन लेता है कि किसकी, कहां आवश्यकता है। कई बार आदेश को वापस भी ले लिया जाता है। वैसे ये समस्या सिर्फ इस अकादमी की नहीं, हर जगह की है। कर्मचारी बहुत कम है। - डा. धमेंद्र पारे, निदेशक, जनजातीय लोककला एवं बोली विकास अकादमी।