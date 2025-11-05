भोपाल में लापरवाही पर सख्ती, तीन इंजीनियरों की वेतनवृद्धि रोकी, दो ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। निर्माण कार्यों के गुणवत्ता में सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग ने हरदा, जबलपुर, श्योपुर, खरगोन, सिंगरौली, नीमच एवं सागर जिलों में सड़क, पुल-पुलिया, भवन से जुड़े 35 कामों का निरीक्षण कराया। इसमें श्योपुर जिले में दादूनी से चिमलका मार्ग का काम संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री की दो वेतनवृद्धि रोकने का निर्णय लिया गया। वहीं, इसी जिले के पिपरवास से वामनवास तक मार्ग का काम भी ठीक नहीं पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री को नोटिस जारी करने, परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करने के साथ उन्हीं के खर्च पर सुधार कराने के लिए कहा गया है।

23 अन्य कार्यों में सुधार के निर्देश इसके अतिरिक्त 23 अन्य कार्यों में आंशिक सुधार के निर्देश दिए गए। विभाग ने चार नवंबर को मुख्य अभियंताओं के सात दल बनाकर 35 कामों का निरीक्षण कराया था। निरीक्षण प्रतिवेदन पर समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।