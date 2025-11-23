मेरी खबरें
    AI से नकल पर्ची मिलने के बाद अगली परीक्षा में सख्ती, जानें क्या है Barkatullah University का प्लान

    By Anjali rai
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:12:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:12:08 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) में स्नातक की पूरक परीक्षाओं के दौरान हाइटेक नकल पर रोक के लिए विवि ने कई इंतजाम किए हैं।इसके बावजूद विद्यार्थी नकल प्रकरण को अंजाम दे रहे हैं। पूरक परीक्षा में उड़नदस्तों की टीम ने तीन विद्यार्थी को पकड़ा है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) की मदद से हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। परीक्षार्थियों के पास से सूक्ष्म अक्षरों में टाइप की गई माइक्रो पर्चियां पकड़ी गईं। टाइप किए हुए पेज एआइ टूल्स से तैयार किया गया था, जिसे पकड़ना मुश्किल था। इसमें बीएससी द्वितीय वर्ष का एक विद्यार्थी और दो बीए के विद्यार्थी को नकल करते पकड़े गए।

    प्रोफेसर और अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षण

    इस तरह के हाइटेक नकल प्रकरण बनने के बाद विवि ने उड़नदस्तों की टीम को सख्ती से निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें प्रोफेसर और अन्य अधिकारी शामिल हैं, जो परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण करेंगे ।अभी तक सबसे ज्यादा मोबाइल से नकल के मामले सामने आए थे। इसके अलावा स्मार्ट वॉच, ब्लू्टूथ, मोजे में पर्चियां, रूमाल और उत्तरपुस्तिकाओं के पेज में लिखकर भी नकल करना पाया गया था।


    35 हजार विद्यार्थी परीक्षा दे रहे

    परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा तीन उड़नदस्ते तैयार किए हैं। पूरक परीक्षा कराने के लिए सात जिलों में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 254 कॉलेजों के करीब 35 हजार विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. पवन मिश्रा ने बताया कि पर्चियों में बेहद छोटे-छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। ऐसा लिखना मुश्किल है। एआई से लिखा हुआ है।

    परीक्षा के दौरान अब अधिक सख्ती होगी

    एआई से नकल प्रकरण बनने के बाद अब परीक्षा के दौरान अधिक सख्ती बरती गई है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक डिवाइस से नकल पर सख्त निगरानी होगी। उड़नदस्तों की टीम परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करेगी, उड़नदस्ताों की टीम प्रतिदिन परीक्षा संचालन से संबंधित प्रतिवेदन जमा करेगा, टीम को समय से वाहन उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे समय पर निरीक्षण कर सके, नकल प्रकरण फार्म में उड़नदस्ता टीम का हस्ताक्षर अनिवार्य है, प्रश्नपत्रों का रखरखाव,सील एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। उड़नदस्तों को विशेष तौर पर नकल प्रकरणों के साथ-साथ परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रश्नपत्र के रखरखाव से संबंधित सभी अभिलेखों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नकल प्रकरण बनने पर विवि के कंट्रोल कक्ष में जानकारी तुरंत दें, ताकि नकलची पर कार्रवाई की जाए।

