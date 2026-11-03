भोपाल में दीपावली की सफाई पर लग सकता है कर्मचारियों की हड़ताल का ग्रहण

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली से पहले राजधानी में सफाई व्यवस्था पर संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ वेतन वृद्धि और नियमितीकरण सहित लंबित मांगों को लेकर सफाईकर्मियों ने चार नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

वहीं, दूसरी तरफ नगर निगम ने उसी दिन से पूरे शहर में विशेष सफाई और फागिंग अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। हड़ताल हुई तो शहर में कचरा उठाव और सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मैदान में उतारकर सफाई व्यवस्था संभालने की तैयारी शुरू कर दी है।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले मंगलवार को नीलम पार्क में प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन होगा। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने प्रदेशभर से आठ से 10 हजार सफाईकर्मियों और अन्य कर्मचारी वर्गों के शामिल होने का दावा किया है। वेतन वृद्धि, नियमितीकरण सहित लंबित मांगों पर सरकार से निर्णय नहीं होने पर चार नवंबर से सभी नगरीय निकायों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। सुबह छह बजे से अधिकारियों की ड्यूटी, शाम को फॉगिंग हड़ताल की चेतावनी के बीच निगम ने विशेष सफाई अभियान के आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार, प्रतिदिन सुबह छह से 11 बजे और दोपहर 12 से तीन बजे तक सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जोन के अधिकारी-कर्मचारी एक साथ निर्धारित वार्ड में काम करेंगे। कचरा और मलबा हटाने के लिए डंपर, जेसीबी सहित सभी उपलब्ध वाहन और मशीनरी लगाई जाएगी।