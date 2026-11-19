नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान के पास बुधवार शाम एक सड़क हादसे में जहांगीराबाद थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अफसार खान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी कार की सामने से आ रही संस्थान की कालेज बस से टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल सब इंस्पेक्टर को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया।

आमने-सामने भिड़ंत पुलिस के अनुसार आकृति ईको सिटी निवासी अफसार खान बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे अपनी कार से नेहरू नगर की तरफ से चूनाभट्टी जा रहे थे। संस्थान के पास मैदान से सटे मोड़ पर पहुंचते ही उनकी कार सामने से आ रही कॉलेज बस से भिड़ गई।