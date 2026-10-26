भोपाल में घर के भेदी ने कराई चोरी... भेल में 4.72 लाख के कॉपर चुराने वाला सुपरवाइजर व साथी धरे गए, 5 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भेल औद्योगिक परिसर में 4.72 लाख रुपये कीमत के 525 किलो कॉपर की चोरी के मामले में अंदरूनी मिलीभगत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जहां सुपरवाइजर और क्रेन हेल्पर ने चोरों को बुलाया और उन्हें स्टोर रूम की चाबी सौंप दी। जिसके बाद चोरों ने कर्मचारियों की ड्यूटी बदलने के दौरान स्टोर से 25-25 किलो के 21 कॉपर रोल निकाले और कार में लादकर बाहर ले गए। बाद में चोरी का माल दो कबाड़ियों को 30 हजार रुपये में बेच दिया।

गोविंदपुरा पुलिस ने कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गोविंदपुरा पुलिस के अनुसार, अवधपुरी निवासी भेल मैनेजर राम कुमार सिंह (39) ने शिकायत की थी कि 13 अक्टूबर सुबह करीब 5:30 बजे सीआईएम ब्लॉक-8 के मटेरियल स्टोर के सीसीटीवी में दो संदिग्ध कॉपर रोल ले जाते दिखे। जांच में 25-25 किलो के 21 रोल गायब मिले।