सिंहस्थ 2028: अनाथ-गुमशुदा बच्चों की व्यवस्था में बाहरी संस्थाओं पर रोक का प्रस्ताव, स्वनाथ परिषद ने तैयार किया मास्टर प्लान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ में गुम होने वाले या अनाथ बच्चों की व्यवस्था में किसी बाहरी संस्था को सहभागी न बनाने का प्रस्ताव विश्वमांगल्य स्वनाथ परिषद की अखिल भारतीय कार्यशाला में पारित किया गया। इसमें सिंहस्थ क्षेत्र में विदेशी स्वयंसेवी संस्थाओं व विदेशी कंपनियों को काम करने की अनुमति न देने प्रस्ताव भी रखा गया है। परिषद ने इस काम के लिए स्वयं आवश्यक प्रयास करने की बात कही।

दो से चार अक्टूबर तक उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भवन में हुई तीन दिवसीय कार्यशाला में देश के विभिन्न प्रांतों से आए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में ‘हर बच्चे को मां’ अभियान को केंद्र में रखते हुए बच्चों को परिवार जैसा वातावरण और सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। ‘फोस्टर केयरिंग’ सत्र में दत्तक प्रक्रिया, विभिन्न योजनाओं और मिशन वात्सल्य की जानकारी दी गई।