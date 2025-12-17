मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में पुरानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पुरी नहीं पाई, जारी कर दी नई समय-सारिणी, आवेदन दे-देकर अभ्यर्थियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

    मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्तियों में भारी देरी से अभ्यर्थी परेशान हैं। परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति में दो साल से अधिक समय लग रहा है। प्रक्रियाएं ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 09:19:42 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 09:26:16 AM (IST)
    MP में पुरानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पुरी नहीं पाई, जारी कर दी नई समय-सारिणी, आवेदन दे-देकर अभ्यर्थियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ
    शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थी परेशान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दो साल से अधिक समय ले रही
    2. वर्ग-2 और वर्ग-3 की नियुक्ति अब तक लंबित
    3. पात्रता और चयन, दोहरी परीक्षा से बढ़ी परेशानी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र में सरकारी भर्तियों में लेटलतीफी से अभ्यर्थी परेशान हैं। परीक्षा होने के बाद परिणाम आने और फिर नियुक्ति होने में दो साल से ज्यादा का समय लग रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग की भर्तियों में सबसे ज्यादा परेशानी देखी जा रही है।

    दो साल पहले शुरू की गई माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) और प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है और अब नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस बार भी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई-अगस्त में ली जाएंगी। मंडल ने अगले साल होने वाली 18 परीक्षाओं की समय-सारिणी जारी कर दी है। पिछले साल की तीन परीक्षाएं भी जनवरी 2026 में होंगी। अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन करना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक भार पड़ रहा है।


    ऐसे हो रही भर्तियों में लेटलतीफी

    स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ग-3 के खाली पदों के लिए साल 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसकी पात्रता परीक्षा साल 2023 में हुई थी। चयनित परीक्षार्थियों की चयन परीक्षा साल 2025 में हुई। इसके परिणाम 25 सितंबर 2025 को जारी हुए। चयनित अभ्यर्थी अब नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।

    देखा जाए तो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग-2 के अभ्यर्थी साल 2023 से परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। यही हाल शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग-3 का है। वर्ग तीन के लिए भी दो परीक्षाएं हो रही हैं। पहले पात्रता भर्ती परीक्षा फिर चयन भर्ती परीक्षा देना पड़ता है।

    बार-बार देना पड़ता है आवेदन

    सत्यम साहू, अभ्यर्थी ने कहा कि अभी वर्ग-3 परीक्षा का परिणाम नहीं आया। साथ ही वर्ग-2 की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। खासतौर पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण बार-बार आवेदन करना पड़ता है, जिससे शुल्क भी देना पड़ता है।

    राहुल त्रिवेदी,अभ्यर्थी ने कहा कि अभी वर्ग-3 परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहा हूं। अगले साल फिर से इस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.