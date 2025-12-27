MP Board Exam: बोर्ड परीक्षा से पहले शिक्षकों का संकट, चुनाव ड्यूटी और सीसीएल से पढ़ाई प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अब महज डेढ़ महीने का समय बचा है। एक तरफ स्कूल शिक्षा विभाग सुपर-प्लान बनाकर रिजल्ट सुधारने का दावा कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी समेत प्रदेश भर के सरकारी स्कूल शिक्षकों के अभाव में खाली पड़े हैं। प्रदेश के 20 हजार शिक्षक चुनावी कार्य में लगाए गए हैं।

इधर, भोपाल की करीब 200 शिक्षिकाएं संतान पालन अवकाश (सीसीएल) पर चली गईं हैं, जिससे कई स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं, जिले के 400 शिक्षक चुनावी ड्यूटी में लगाए गए हैं, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग मप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं का परिणाम बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए शिक्षकों के अवकाश को समाप्त करने की तैयारी में है।