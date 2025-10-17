मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में दीपावली से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट

    Bhopal Teachers Salary: प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते शिक्षकों के दो माह से रुका वेतन दीपावली के पहले मिल जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने दो माह के वेतन का बजट जारी कर दिया है। इस फैसले से शिक्षकों में खुशी है कि दीपावली का त्योहार हर्ष के साथ मन सकेगा।

    By Anjali rai
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 10:10:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 10:10:36 PM (IST)
    भोपाल में दीपावली से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट
    भोपाल में दीपावली से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते शिक्षकों के दो माह से रुका वेतन दीपावली के पहले मिल जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने दो माह के वेतन का बजट जारी कर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के पदों पर काम कर रहे जनशिक्षक, बीएसी, एपीसी समेत अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस की व्यवस्था के चलते दो माह से वेतन नहीं मिला था।

    दीपावली के पहले मिल जाएगा शिक्षकों को वेतन

    इसे लेकर मप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. क्षत्रवीर सिंह राठौर ने बीते गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों से वेतन के संबंध में चर्चा की और जल्द भुगतान करने के आदेश दिए। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर दो माह का बजट जारी कर दिया है। इससे दीपावली के पहले शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा।


    वेतन मिलने से शिक्षकों में खुशी

    डा. राठौर ने कहा कि प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को स्थाई शिक्षक संवर्ग के अलावा करीब 50 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के द्वारा भी अध्यापन कार्य करवाकर सुचारू ढंग से संचालित किया जा रहा है। मंत्री के निर्देश पर वेतन मिलने से शिक्षकों में खुशी है कि दीपावली का त्योहार हर्ष के साथ मन सकेगा। उन्होंने संघ की तरफ से मंत्री का आभार माना।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.