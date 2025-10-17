भोपाल में दीपावली से पहले शिक्षकों को मिलेगा वेतन, शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रतिनियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के चलते शिक्षकों के दो माह से रुका वेतन दीपावली के पहले मिल जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने दो माह के वेतन का बजट जारी कर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के पदों पर काम कर रहे जनशिक्षक, बीएसी, एपीसी समेत अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस की व्यवस्था के चलते दो माह से वेतन नहीं मिला था।

दीपावली के पहले मिल जाएगा शिक्षकों को वेतन इसे लेकर मप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. क्षत्रवीर सिंह राठौर ने बीते गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों से वेतन के संबंध में चर्चा की और जल्द भुगतान करने के आदेश दिए। इसके बाद मंत्री के निर्देश पर दो माह का बजट जारी कर दिया है। इससे दीपावली के पहले शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा।