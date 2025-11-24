'हाजिरी के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ सकता...' Bhopal में ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाने की जिद पर अड़े शिक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी शिक्षकों को जुलाई से हमारे शिक्षक एप के माध्यम से आनलाइन उपस्थिति लगाना अनिवार्य किया गया है। उसके बाद भी कई शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने की जिद पर अड़े हैं। इसके लिए बहानेबाजी का अंतिम शस्त्र इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने जिन शिक्षकों को हाजिरी नहीं लगाने पर नोटिस जारी किया है। उनके जवाब आने लगे हैं।
अशोकनगर जिले के एक शिक्षक ने जवाब में लिखा है कि वह स्कूल की छत या पेड़ पर चढ़कर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ है। इस कारण स्कूल परिसर में टावर लगाया जाए। कई शिक्षकों ने स्कूल में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने को अपने बचाव के तर्क के तौर पर इस्तेमाल किया है।
बता दें कि प्रदेश के सरकारी के शिक्षकों को जुलाई से हमारे शिक्षक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस महीने से अगर ऑनलाइन है उपस्थिति दर्ज नहीं की गई तो वेतन में कटौती होगी। इसके बाद भी 52 प्रतिशत शिक्षक, 51 प्रतिशत प्राचार्य और 92 प्रतिशत से अधिक अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कारण विभाग ने सख्ती दिखाई है।
भोपाल जिले के स्कूलों के ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता की सख्ती पर जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में प्राचायों से कहा गया है कि आपके अपने अधीनस्थ सभी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ में प्रतिदिन ई-अटेंडेंस की प्रगति की समीक्षा करें। आगामी माह का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही आहरित किया जाए। शिक्षकों की उपस्थिति के लिए संकुल प्राचार्य एवं संबंधित शिक्षक उत्तरदायी होंगे।
केस-1
अशोकनगर जिले के शासकीय प्राथमिक स्कूल परासरी के शिक्षक नरेश सिंह रघुवंशी ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर लिखा है कि 11 नवंबर को ई-अटेंडेंस लगाने का खूब प्रयास किया,लेकिन नीचे से आनलाइन हाजिरी नहीं लग पा रही है।इस कारण स्कूल परिसर मं मोबाइल टावर लगवाने की कृपा करें।जिससे मेरा और पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का मोबाइल नेटवर्क चल सके।
केस-2
जबलपुर जिले के शासकीय उमावि महाराजपुर के उच्च माध्यमिक शिक्षक ज्योति पांडे ने नोटिस के जवाब में लिखा था कि यह मेरा निजी मोबाइल है, इसलिए इससे आनलाइन उपस्थिति नहीं लगा सकती और ना ही फोटो अपलोड कर सकती हूं। अपनी निजी जानकारी नहीं दे सकती हूं।
केस-3
पन्न जिले के शिक्षक संतोष साहू ने आवेदन किया था कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है। इस कारण आनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते हैं।
- हमारे शिक्षक एप में कोई समस्या नहीं है।कुछ जिलों में नेटवर्क की समस्या की जानकारी मिली थी, लेकिन उसका भी निरीक्षण जरूरी है। इस माह का वेतन आनलाइन उपस्थिति पर ही दी जाएगी।
केके द्विवेदी, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय