MP में शिक्षकों का उपवास व सत्याग्रह: भोपाल में चलाया चरखा, ई-अटेंडेंस समाप्त करने और TET अनिवार्यता हटाने की मांग

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों ने गांधी जयंती के अवसर पर अनोखे ढंग से विरोध दर्ज कराया। 2 अक्टूबर को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर शिक्षकों ने उपवास रखकर सत्याग्रह किया और प्रशासन के माध्यम से सरकार को तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

वहीं, राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में जारी अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन के छठवें दिन इंदौर और भोपाल समेत कई जिलों से पहुंचे हजारों शिक्षकों ने हुंकार भरी। चरखा चलाकर अहिंसक संघर्ष का संदेश गांधी जयंती के मौके पर आंदोलन को पूरी तरह अहिंसक और सत्याग्रह का रूप देते हुए शिक्षकों ने धरना स्थल पर बापू की फोटो के समक्ष चरखा चलाकर सूत काता। शिक्षकों ने संदेश दिया कि चरखा सत्य, स्वावलंबन और अहिंसक संघर्ष का प्रतीक है।