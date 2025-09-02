भोपाल में मजाक उड़ाने पर दोस्त ने नाबालिग को चाकू मारा, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 04:19:41 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 04:19:41 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीटीनगर के सुनहरी बाग इलाके में रविवार रात मामूली मजाक ने खूनखराबे का रूप ले लिया। यहां एक 17 वर्षीय नाबालिग को उसके दोस्त ने सिर्फ "खिड़की" बोलकर चिढ़ाने पर चाकू घोंप दिया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने करीब तीन घंटे बाद कोलार क्षेत्र में घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

    जानकारी के अनुसार, पीड़ित अंश उर्फ संस्कार शुक्ला (17), जो आइटीआइ का छात्र है, रविवार रात करीब सवा नौ बजे अपने दोस्त गोलू उर्फ आशीष के साथ सुनहरी बाग क्षेत्र स्थित कौरव भवन के पास खड़ा था। इसी दौरान अंश ने मजाक में गोलू से कहा, "खिड़की...क्या हाल हैं।" इस पर गोलू भड़क गया और पास में रखा चाकू सीधे अंश के पेट में घोंप दिया।

    घटना के बाद अंश के परिजन और आसपास के लोग उसे तत्काल जेपी अस्पताल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल रेफर किया। करीब दस घंटे बाद उसकी सर्जरी हुई और डॉक्टरों ने उसके पेट से चाकू बाहर निकाला। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    सूचना मिलने पर रात करीब 12 बजे टीटीनगर पुलिस ने अंश के बयान दर्ज कर आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया। देर रात पुलिस ने कोलार इलाके में घेराबंदी कर 19 वर्षीय गोलू को गिरफ्तार कर लिया।

    जेल भेजा

    पुलिस पूछताछ में गोलू ने बताया कि मजाक में 'खिड़की' कहकर चिढ़ाने से वह गुस्से में आ गया, क्योंकि उसके बीच के दांत टूट चुके हैं। इसी बात से नाराज होकर उसने हमला कर दिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, गोलू पर पहले भी एक केस टीटीनगर थाने में दर्ज है।

