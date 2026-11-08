MP में ओंकारेश्वर, ओरछा और चित्रकूट का 4500 करोड़ से होगा कायाकल्प; CM का बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को सीएम हाउस में दीपावली मिलन समारोह में प्रदेशवासियों को दीपावली, गोर्वधन पूजा और भाईदूज पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के उद्घाटन के बाद उज्जैन की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है।

अब 2500 करोड़ रुपये से ओंकारेश्वर कॉरिडोर, 2000 करोड़ रुपये की लागत से चित्रकूट और ओरछा में श्रीरामराजा सरकार के मंदिर का हम कायाकल्प कर रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन में नंबर वन बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में आज देश में तीसरे स्थान पर है, हम अगले दो सालों में प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के मामले में नंबर वन स्टेट बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और मप्र नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार खेती और किसानी दोनों के विकास के लिए कटिबद्ध होकर प्रयासरत है।

ग्रामीणों को मिला अधिकार

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को उनकी संपत्ति का पक्का अधिकार मिल रहा है। मुरैना जिले के एक गांव में पहली बार अपनी संपत्ति के पक्के अधिकार की कार्यवाही पूर्ण होने पर ग्रामीणजन भावुक हो गए।