MP TET Exam: 20 दिसंबर को परीक्षा, प्रदेश के 34 हजार शिक्षक हाेंगे शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने मंगलवार को परीक्षा आयोजन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से जिला मुख्यालयों पर निर्धारित केंद्रों में होगी। परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश माशिमं की ओर से अलग से जारी किए जाएंगे। 40 हजार शिक्षकों की पदोन्नति अटकी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी आयोजित की जा रही है। 34 हजार शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इनमें करीब 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।

शिक्षकों की संख्या को देखते हुए जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं, करीब 40 हजार शिक्षकों की पदोन्नति टीईटी के कारण अटकी हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक ही पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

वेबसाइट पर माडल प्रश्नपत्र अपलोड स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की तैयारी के लिए टीईटी के माडल प्रश्नपत्र भी तैयार कराए हैं। इन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। शिक्षक इन मॉडल प्रश्नपत्रों के माध्यम से परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों की प्रकृति को समझकर तैयारी कर सकेंगे। 2005 से 2009 के शिक्षकों पर अभी संशय परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों की वास्तविक संख्या को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों ने कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी- पूर्व में व्यापमं) की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय भर्ती परीक्षा के मानक और एनसीटीई के मानकों में अंतर था।