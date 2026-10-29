भोपाल में 15 जनवरी को आर्मी डे परेड; 45 हजार दर्शकों के बीच दिखेगा एयर शो और सेना का पराक्रम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल में 15 जनवरी को आर्मी डे परेड होगी। इसमें 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा टीटी नगर स्टेडियम में शौर्य संस्कृति कार्यक्रम और बड़े तालाब के ऊपर एयर शो आयोजित होगा।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और समय-सीमा में व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए।

कालीबाड़ी मार्ग पर तैयारी



