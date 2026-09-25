भोपाल के नए मास्टर प्लान का इंतजार खत्म: सोमवार देर रात तक ड्राफ्ट आने के आसार, विजन 2047 पर टिका शहर का विकास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । राजधानी के नियोजित विकास के लिए दो दशक से अटके नए मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सोमवार देर रात तक आने के आसार हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हरी झंडी मिलने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) कार्यालय में अफसरों की टेबल पर ड्राफ्ट की फाइलों ने रफ्तार पकड़ ली है।

संभावना है कि सोमवार देर रात तक नए मास्टर प्लान का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन के जरिए सार्वजनिक किया जा सकता है।

यह नया ड्राफ्ट विजन 2047 को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें अगले दो दशकों की आबादी, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण की जरूरतों का ध्यान रखा गया है।

2005 से मास्टर प्लान का इंतजार

भोपाल का पिछला मास्टर प्लान वर्ष 2005 में आया था। इसके बाद से शहर तदर्थ नीतियों और सीलिंग जैसी दंडात्मक कार्रवाइयों के बीच अनियंत्रित रूप से फैलता रहा, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।