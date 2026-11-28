राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार आर्थिक विकास और अधोसंरचना निर्माण के लिए 1 दिसंबर को 1,500 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से मिलने वाला यह ऋण 500-500 करोड़ रुपये की 3 समान किस्तों में लिया जाएगा।

वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए इस वर्ष 87 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने की सीमा तय की है। नवंबर तक इसमें से 58 हजार 274 करोड़ रुपये लिए जा सकते थे।