पत्नी की बिल्ली और पति का कुत्ता.. दोनों लड़ते हैं इसलिए दंपती ने मांगा एक-दूसरे से तलाक

अंजली राय, नईदुनिया, भोपाल। राजधानी के एक पालतू पशुओं के प्रेमी परिवार में बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई तलाक की दहलीज पर पहुंच गई है। पत्नी का आरोप है कि पति के पालतू कुत्ता उसकी बिल्ली पर भौंकता रहता है, जिससे वह डरी सहमी रह रही है। वहीं पति का कहना है कि पत्नी की बिल्ली उसकी मछलियों के लिए खतरा बन रही है। वह कुत्तों को भी परेशान करती है।

आईटी सेक्टर में कार्यरत इंजीनियर दंपती पालतू पशु प्रेमी हैं। वे पालतू जानवरों के कल्याण से जुड़े एक आंदोलन में मिले थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्रेम बढ़ा और दिसंबर, 2024 में उनकी शादी हो गई। युवती उत्तर प्रदेश की है और युवक भोपाल से है। शादी के बाद अपने साथ पालतू बिल्ली लेकर आई और युवक के पास पहले से दो पालतू कुत्ते, खरगोश, मछलियां हैं।

पालतू जानवर बने लड़ाई-झगड़े की वजह शुरू में तो दोनों के बीच जानवरों की देखभाल को लेकर उत्साह रहा, लेकिन अब उनके पालतू जानवर ही उनके बीच लड़ाई-झगड़े की वजह बन बैठे हैं। हालात ऐसे बने कि दंपती ने एक दूसरे से तलाक मांग लिया। दोनों के माता पिता के सुझाव पर मामला कुटुंब न्यायालय के परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा है। वहां दोनों को समझाया जा रहा है कि मतभेद भुलाकर रिश्ते में आगे बढ़ें। पहली काउंसलिंग में पति ने बताया कि पत्नी की बिल्ली उसके जानवरों का खाना खा जाती है और दिनभर म्याऊं-म्याऊं करती रहती है। बिल्ली की नजर उसकी मछलियों पर है। वह उनको घूरते हुए बैठी रहती है। उसकी वजह से उसके पालतू जानवर डरे हुए हैं।