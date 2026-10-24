भोपाल में 4 से 7 घंटे बिजली गुल; आज रचना नगर, बैरागढ़ और आनंद नगर के कई इलाकों में रहेगी कटौती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कई इलाकों में शनिवार को चार से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।
इन इलाकों पर असर
सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक: रचना नगर, गौतम नगर, बैंक कॉलोनी व आसपास।
सुबह 10 से दोपहर 3.30 बजे तक: फाइन एवेन्यू फेस 2 और 3, ऑनेक्स पैलेस, आम्र स्टेट, ललिता नगर, अंकित परिसर व आसपास।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: पुष्पा नगर, 80 फीट रोड, ग्राम गद्दा रोड, कम्मू का बाग, महामाई का बाग, इंद्रलोक, ऋषिकल्प, प्रकाश नगर, भेल नगर, बसंतकुंज, भारत आजाद नगर, छत्तीसगढ़ कालोनी, वर्धमान नगर, राज सम्राट फेस-3 व आसपास।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक: आनंद नगर, शंकर गार्डन, राजीव गांधी कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, रत्नागिरी तिराहा व आसपास।
सुबह 11 से शाम 5 बजे तक: लक्ष्मण नगर, ओल्ड डेयरी फार्म, शारदा नगर, बैरागढ़ स्थित एफ वार्ड, वन ट्रील हिल्स, बैरागढ़, मीरपुर व आसपास।