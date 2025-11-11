रेलवे पटरी पार करते समय हुई मौतों के लिए भी जिम्मेदार, देना होगा मुआवजा: MP हाईकोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने रेल दुर्घटना से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने आदेश जारी कहा कि यदि पटरियों तक अनाधिकृत पहुंच रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं तो उनमें पटरी पार करते समय हुई मौतों के लिए रेलवे मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार होगा।

कोर्ट ने रेलवे दावा अधिकरण भोपाल ने फैसले को निरस्त करते हुए दावेदारों को उचित मुआवजे का भुगतान कराने के निर्देश दिए। अधिकरण ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया था कि मृतक ट्रेन में सवार नहीं थे।