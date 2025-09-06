Bhopal Crime: मेकअप स्टूडियो के ताले तोड़ ढाई लाख का सामान ले उड़े चोर, थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ़ थाने से चंद कदम दूर एक मेकअप स्टूडियो के ताले तोड़कर अज्ञात चोर करीब ढाई लाख रुपये के उपकरण ले उड़े। चोर स्टूडियो के ऊपर बने बिल्डर के दफ्तर में रखा लैपटॉप एवं टेबलेट भी ले उड़े। चोरी की वारदात हाल ही में बने आरसी स्टूडियो में हुई। मेकअप आर्टिस्ट रिया चांदवानी शुक्रवार को रोज की तरह थर्ड फ्लोर पर बने स्टूडियो में ताले लगाकर घर गई थी।

शनिवार को सुबह उसे सूचना मिली की स्टूडियो के बाहर का शटर खुला है। रिया अपनी सहयोगियों के साथ स्टूडियो पहुंची तो हैरान रह गई। अंदर पूरा सामान बिखरा था। रिया के अनुसार चोर पेडिक्योर किट, ड्रायर, सीजर्स, अल्ट्रासाउंड जेल जैसे महंगे प्रोडक्ट, चांदी के सिक्के आदि पर हाथ साफ कर गए हैं।

चोरों ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य वाली लेजर मशीन का एलसीडी डिस्प्ले उखाड़ने का भी प्रयास किया लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। छेड़छाड़ करने से मशीन खराब हो गई है। मेकअप से संबधित दूसरा सामान भी चोरी हुआ है। रिया ने कुछ दिन पहले ही मेकअप स्टूडियो बनवाया था। लाइटिंग की दुकान में घुसने का प्रयास मेकअप स्टूडियो के नीचे डिवाइन लाइटिंग की दुकान है। दुकान के संचालक हरीश वतनानी के अनुसार चोरों ने उनकी दुकान के दरवाजे को भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। बिल्डर कुमार बाबानी के दफ्तार में रखा लैपटॉप एवं टेबलेट भी चोर ले उड़े।