    Bhopal Crime: भोपाल के बैरागढ़ थाने से चंद कदम दूर एक मेकअप स्टूडियो के ताले तोड़कर अज्ञात चोर करीब ढाई लाख रुपये के उपकरण ले उड़े। चोरी की वारदात हाल ही में बने आरसी स्टूडियो में हुई। चोरों ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य वाली लेजर मशीन का एलसीडी डिस्प्ले उखाड़ने का भी प्रयास किया लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके।

    By dilip mangtani
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 09:16:39 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 09:17:05 PM (IST)
    Bhopal Crime: मेकअप स्टूडियो के ताले तोड़ ढाई लाख का सामान ले उड़े चोर, थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात
    HighLights

    1. बैरागढ़ थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात
    2. चोरों ने लेजर मशीन तोड़ने का भी किया प्रयास
    3. छेड़छाड़ करने से मशीन खराब हो गई है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। बैरागढ़ थाने से चंद कदम दूर एक मेकअप स्टूडियो के ताले तोड़कर अज्ञात चोर करीब ढाई लाख रुपये के उपकरण ले उड़े। चोर स्टूडियो के ऊपर बने बिल्डर के दफ्तर में रखा लैपटॉप एवं टेबलेट भी ले उड़े। चोरी की वारदात हाल ही में बने आरसी स्टूडियो में हुई। मेकअप आर्टिस्ट रिया चांदवानी शुक्रवार को रोज की तरह थर्ड फ्लोर पर बने स्टूडियो में ताले लगाकर घर गई थी।

    शनिवार को सुबह उसे सूचना मिली की स्टूडियो के बाहर का शटर खुला है। रिया अपनी सहयोगियों के साथ स्टूडियो पहुंची तो हैरान रह गई। अंदर पूरा सामान बिखरा था। रिया के अनुसार चोर पेडिक्योर किट, ड्रायर, सीजर्स, अल्ट्रासाउंड जेल जैसे महंगे प्रोडक्ट, चांदी के सिक्के आदि पर हाथ साफ कर गए हैं।

    चोरों ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य वाली लेजर मशीन का एलसीडी डिस्प्ले उखाड़ने का भी प्रयास किया लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। छेड़छाड़ करने से मशीन खराब हो गई है। मेकअप से संबधित दूसरा सामान भी चोरी हुआ है। रिया ने कुछ दिन पहले ही मेकअप स्टूडियो बनवाया था।

    लाइटिंग की दुकान में घुसने का प्रयास

    मेकअप स्टूडियो के नीचे डिवाइन लाइटिंग की दुकान है। दुकान के संचालक हरीश वतनानी के अनुसार चोरों ने उनकी दुकान के दरवाजे को भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। बिल्डर कुमार बाबानी के दफ्तार में रखा लैपटॉप एवं टेबलेट भी चोर ले उड़े।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पास के सीसीटीवी कैमरों में चोर भागते नजर आ हैं। पुलिस के अनुसार चोरों की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपित गिरफ्त से बाहर हैं। थाने के बाद हुई वारदात से पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

