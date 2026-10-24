तीर्थ पर गया था किसान परिवार, पीछे से चोरों ने 9 गुल्लकें फोड़ चुराए लाखों रुपये, सोना-चांदी के जेवर भी गायब

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। धार्मिक यात्रा पर गए एक किसान परिवार के सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। बदमाशों ने घर का ताला तोड़ा, अंदर रखी गुल्लक फोड़कर लाखों की नकदी और जेवर चोरी कर फरार हो गए। सिकंदराबाद गांव निवासी परिवार ने 20 तोला से ज्यादा सोने के जेवर, करीब आधा किलो चांदी और नौ गुल्लकों में जमा 9 लाख रुपए चोरी करने का दावा किया है।

हालांकि पुलिस ने इस दावे पर संदेह जाहिर किया है। पुलिस के अनुसार 42 वर्षीय किसान फूल सिंह साहू 21 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे घर पर ताला लगाकर परिवार सहित ओरछा दर्शन के लिए रवाना हुए थे। 23 अक्टूबर की देर रात लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला। 24 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया गया। शनिवार को पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच की।