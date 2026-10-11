भोपाल के श्रमोदय स्कूल में खाना खाने के बाद 13 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती, खाने में छिपकली मिलने का बच्चों ने किया दावा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुगालिया छाप-नीलबड़ स्थित शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय में रात का खाना खाने के बाद 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद 11 बच्चों को जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों में छठवीं से नौवीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल हैं। बच्चों ने दावा किया कि उन्हें परोसे गए खाने में छिपकली मिली थी। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच की जा रही है।

खाने में छिपकली मिलने का दावा और अस्पताल में भर्ती बच्चे जानकारी के अनुसार, शनिवार रात छात्रावास में भोजन करने के बाद बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए जेपी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, बच्चों की तबीयत बिगड़ने का वास्तविक कारण जांच और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।