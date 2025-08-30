राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ‘जब नेतृत्व अडिग हो, नीतियां सटीक हों और निर्णय दूरदर्शी हों, तब परिणाम इतिहास रचते हैं। डेड इकोनामी कहने वाले अब समझ लें कि भारत एक लांग लाइव इकोनामी है, जो विकसित और पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के पथ पर है।’
यह बात शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट कर कही। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के पसीने, वैज्ञानिकों की मेहनत, 140 करोड़ भारतीयों ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है, आज न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अपितु भारत हर क्षेत्र में नए- नए कीर्तिमान रच रहा है।
वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, अप्रैल-जून तिमाही (वित्तीय वर्ष 2026) में भारत की 7.8 प्रतिशत विकास दर को पूरी दुनिया ने देखा है। यह क्षण हमारे किसान भाइयों-बहनों के लिए विशेष गर्व का है, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका अभूतपूर्व है।
हमारे अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और कृषि नवाचारों के कारण, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 3.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर है।
जब नेतृत्व अडिग हो, नीतियाँ सटीक हों और निर्णय दूरदर्शी हों, तब परिणाम इतिहास रचते हैं।
Dead Economy कहने वाले अब समझ लें कि भारत एक Long Live Economy है, जो विकसित और पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के पथ पर है।
हमारे किसानों के पसीने, वैज्ञानिकों की मेहनत, 140…
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 30, 2025