मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    साढ़े तीन लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 2.08 करोड़ की छूट

    उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपये की आर्थिक बचत हो रही है। बिजली कंपनी ने बताया कि भोपाल सहित अन्य कार्यक्षेत्र के जिलों में तीन लाख 61 हजार 856 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट का लाभ प्रदान की जा रही है।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 09:18:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 09:18:06 PM (IST)
    साढ़े तीन लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 2.08 करोड़ की छूट
    स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 2.08 करोड़ की छूट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर में 20 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। जिसके तहत उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपये की आर्थिक बचत हो रही है। बिजली कंपनी ने बताया कि भोपाल सहित अन्य कार्यक्षेत्र के जिलों में तीन लाख 61 हजार 856 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट का लाभ प्रदान की जा रही है।

    टीओडी छूट के तहत यह रियायत दी गई

    उसके तहत अक्टूबर 2025 में कुल चार करोड़ 66 लाख 34 हजार की रियायत दी गई है। जिसमें भोपाल शहर के दो लाख नौ हजार 884 उपभोक्ताओं को दो करोड़ आठ लाख 66 हजार रुपये की दिन के टैरिफ में छूट मिली है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट के तहत यह रियायत दी गई है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर पहल के अंतर्गत माह अक्टूबर 2025 के दौरान यह छूट प्रदान की गई है।


    प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर

    दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जिसमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सोलर आवर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड, अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही दी जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.