साढ़े तीन लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 2.08 करोड़ की छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर में 20 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। जिसके तहत उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपये की आर्थिक बचत हो रही है। बिजली कंपनी ने बताया कि भोपाल सहित अन्य कार्यक्षेत्र के जिलों में तीन लाख 61 हजार 856 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट का लाभ प्रदान की जा रही है।

टीओडी छूट के तहत यह रियायत दी गई उसके तहत अक्टूबर 2025 में कुल चार करोड़ 66 लाख 34 हजार की रियायत दी गई है। जिसमें भोपाल शहर के दो लाख नौ हजार 884 उपभोक्ताओं को दो करोड़ आठ लाख 66 हजार रुपये की दिन के टैरिफ में छूट मिली है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट के तहत यह रियायत दी गई है। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बताया कि कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर पहल के अंतर्गत माह अक्टूबर 2025 के दौरान यह छूट प्रदान की गई है।