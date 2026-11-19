नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमला नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी होने के बाद साइबर ठगी का मामला सामने आया है। करीब दो महीने बाद महिला ने जब नई सिम जारी करवाई तो बैंक खाते से 27,880 रुपये निकालने का मैसेज मिला। कमला नगर पुलिस ने साइबर अपराध का केस दर्ज किया है।

गौशाला भदभदा रोड निवासी आरती मोगिया (26) का मोबाइल 16 अगस्त को घर से चोरी हो गया था। उसमें सिम लगी थी। करीब दो महीने बाद उन्होंने नया मोबाइल खरीदकर उसी नंबर की सिम निकलवाई। इसके बाद फोन-पे की जांच करने पर पता चला कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके आईडीबीआई बैंक खाते से 27,880 रुपये ट्रांसफर कर लिए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।