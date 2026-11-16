भोपाल: कलियासोत डैम पर चाकू अड़ाकर लूट; युवक-युवतियों की चेन लेकर भागे, 3 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित कलियासोत डैम पर घूमने पहुंची युवतियों से चाकू की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। घटना गत 10 नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे के करीब की है। लूटपाट की घटना की शिकायत युवतियों ने पुलिस से नहीं की थी।

पुलिस ने हुलिये के आधार तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों से लूटी गई सोने की दो चेन, एक चांदी की जबकि एक नकली चेन बरामद कर ली है। रातीबड़ थाना प्रभारी रास बिहारी शर्मा ने बताया कि 18 साल की युवती कॉलेज में पढ़ती है। वह अपने सहेली और दो दोस्तों के साथ कलियासोत डैम घूमने गई थी।

बाद में एक युवती के गले में चेन नहीं दिखने पर स्वजनों ने पूछा तो लूट की बात बताई। इसके बाद स्वजन बेटी को लेकर थाने पहुंचे और लूट की शिकायत दर्ज कराई।

चाकू से डराकर की लूट





गत 10 नवंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे डैम किनारे वह अपनी सहेली के साथ थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन बदमाश पहुंचे। उन्होंने चाकू निकालकर सभी को धमकाया और उनके गले से चेन उतरवा ली। बदमाशों के पास चाकू होने के कारण युवती और उसके दोस्त कुछ नहीं कर सके। इधर आरोपितों ने चाकू अड़ाकर दो युवतियों से सोने की चेन और युवकों से चांदी और एक नकली चेन लूट ली थी।

घर में पूछताछ से खुला राज

जब युवती के गले में सोने की चेन नहीं दिखने पर स्वजन ने उससे चेन के बारे में पूछताछ की। इस दौरान उसने बताया कि वह सहेली और दोस्तों के साथ कलियासोत गई थी, तभी चाकू की नोक पर उसके साथ लूट हुई थी। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे।