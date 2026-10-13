भोपाल में दो घंटे में लूट की तीन वारदात, एम्स डॉक्टर की पत्नी बनी शिकार, डेयरी संचालक की उंगलियां काटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे सरेराह मोबाइल और पर्स छीनने के साथ-साथ लूटपाट के लिए चाकू से हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। रविवार रात दो घंटे से भी कम समय में हुई तीन वारदातों ने शहर की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बागसेवनिया में एम्स के डॉक्टर की पत्नी का पर्स झपट लिया गया, साकेत नगर में मंदिर से घर लौट रहे छात्र का फोन छीन लिया गया, जबकि स्टेशन बजरिया क्षेत्र में दूध देकर लौट रहे डेयरी संचालक को घेरकर लूटने की कोशिश की गई और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया गया।

एमपीनगर में एम्स डॉक्टर की पत्नी से पर्स स्नेचिंग पहली वारदात बागसेवनिया थाना क्षेत्र के एमपीनगर इलाके में हुई। बागमुगलिया एक्सटेंशन के लहारपुर निवासी उत्कल प्रियदर्शी मिश्रा (40) एम्स भोपाल में डॉक्टर हैं। रविवार रात करीब 10 बजे वह पत्नी स्मृति प्रज्ञान शामल और बच्ची के साथ मॉल से खरीदारी कर पैदल अपनी कार की ओर लौट रहे थे। उन्होंने कार यस बैंक के एटीएम के सामने खड़ी की थी। इसी दौरान शराब दुकान के सामने पीछे से सफेद स्कूटी पर आए दो बदमाशों ने उनकी पत्नी के हाथ से नीला पर्स झपट लिया और फरार हो गए। पर्स में एमआई और वनप्लस 6टी के दो मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, हुंडई ग्रैंड आई10 का रजिस्ट्रेशन कार्ड, गाड़ी की चाबी और एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड रखे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।