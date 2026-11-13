बेदखली का डर : भोपाल के जनता क्वार्टर में 3 महिलाओं ने खाया जहर,अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड के जनता क्वार्टर को खाली कराने की कार्रवाई से पहले गुरुवार को रहवासी तीन महिलाओं ने जहर (चूहा मार ) पदार्थ खा लिया। इससे उनकी हालत बिगड़ गई और उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड ने जनता क्वार्टर के 600 ईडब्ल्यूएस आवासों को खाली कराने के लिए रहवासियों को 13 नवंबर तक का समय दिया था,जिससे कि 14 नवंबर से इन्हें तोड़ा जा सके। नगर निगम इन भवनों को 10 साल पहले ही जर्जर घोषित कर चुका है।

महीनेभर पहले दिए नोटिस

अधिकारियों के मुताबिक दोबारा विकासनीति के तहत यहां आधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाने की सहमति के बाद महीने भर पहले अंतिम नोटिस जारी किए गए थे । इन 600 क्वार्टरों में केवल 110 ही वैध आवंटी निवासरत हैं। इसी बीच यहां रहने वाली 60 वर्षीय कमलाबाई, 45 वर्षीय सीमा खान और 50 वर्षीय लइका बी ने गुरुवार को जहर खा लिया। उनकी तबीयत बिगड़ गई और स्वजन उन्हें हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे ।

महिलाओं की हालत स्थिर

हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन ने बताया कि महिलाओं को इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। सभी की हालत ठीक है। उन्होंने संदिग्ध पदार्थ का सेवन किया था। शुरुआती जांच में यह जहर जैसा नहीं लग रहा है। फिर भी एहतियात के तौर पर जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। सभी महिलाओं का पेट साफ किया जा रहा है। एक महिला मना कर रही थी, उसे समझाकर प्रक्रिया पूरी की जा रही है।