'स्कैनर पर काले रिबन, नकद में हुआ कारोबार'; भोपाल में व्यापारियों का 'No UPI Day', 1 करोड़ के व्यापार पर असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क के विरोध में गुरुवार को हनुमानगंज-जुमेराती के चावल-दाल व्यापारियों ने ‘नो यूपीआई डे’ मनाया। व्यापारियों ने दिनभर यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं किया और ग्राहकों से नकद भुगतान करने को कहा। एक करोड़ का नुकसान चावल-दाल व्यापारी संघ के अनुसार, इस अभियान के चलते यूपीआई के जरिए लेन-देन नहीं करने पर करीब एक करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ा। ऑनलाइन भुगतान करने पहुंचे कुछ ग्राहकों के पास नकदी नहीं थी, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।

स्कैनर पर बांधे काले रिबन व्यापारियों ने दुकानों पर एमडीआर शुल्क के विरोध में पोस्टर लगाए और यूपीआई स्कैनर पर काले रिबन बांधे। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू ने कहा कि व्यापारी डिजिटल भुगतान के समर्थक हैं, लेकिन अतिरिक्त शुल्क से उनकी लागत बढ़ेगी।