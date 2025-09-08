मेरी खबरें
    ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ भोपाल में आज से शुरू हुआ अभियान, तेज गाड़ी दौड़ाने वालों की खैर नहीं

    भोपाल में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 8 से 22 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान तेज गति, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने जैसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद यह अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 09:08:55 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 09:13:33 AM (IST)
    भोपाल में पुलिस सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वालों पर लेगी एक्शन। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. सड़क सुरक्षा समिति ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी, 55 हजार घटनाएं।
    2. तेज गति, बिना हेलमेट, नाबालिग वाहन चालक और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर एक्शन।
    3. पुलिस अधीक्षक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय को ई-मेल से भेजेंगे।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सोमवार से 15 दिन तक (आठ से 22 सितंबर) कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अर्थदंड लगाने से लेकर नियमों के अनुसार अन्य वैधानिक कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शाहिद अबसार ने इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

    बता दें कि सड़क सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने हाल ही में प्रदेश का दौरा किया था। समिति ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। इसके साथ ही यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा था। इसी तारतम्य में 15 दिन का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।

    हर साल हो रही 55 हजार सड़क दुर्घटनाएं

    बता दें कि प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 55 हजार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें 14 हजार लोगों की जान चली जाती है। एडीजी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, पर यातायात नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। अभियान के दौरान कॉलेज विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन पुलिस मुख्यालय को ई-मेल से भेजेंगे।

    क्या होगा अभियान में

    तेज गति, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने, ड्राइविंग के समय मोबाइल का उपयोग, शराब पीकर वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवर लोडिंग और बिना लाइसेंस, परमिट और फिटनेस के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

