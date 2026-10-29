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भोपाल में करवा चौथ के दिन फंदे पर लटका मिला महिला का शव, रात में व्रत रखने की कही थी बात

भोपाल में 42 वर्षीय अनीता मैथिल का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अनीता ने बुधवार रात करवाचौथ का व्रत रखने की बात कही थी और इसके बाद सोने चली गई थीं।

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 10:32:15 PM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 10:38:59 PM (IST)
भोपाल में करवा चौथ के दिन फंदे पर लटका मिला महिला का शव, रात में व्रत रखने की कही थी बात
फंदे पर लटका मिला महिला का शव

HighLights

  1. जमुनिया कलां में करवाचौथ पर महिला ने लगाई फांसी
  2. 4 बच्चों की मां थीं मृतका, 3 महीने से चल रहा था इलाज
  3. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, पुलिस जांच में जुटी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिलखिरिया थाना क्षेत्र के जमुनिया कलां गांव में गुरुवार सुबह 42 वर्षीय अनीता मैथिल का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अनीता ने बुधवार रात करवाचौथ का व्रत रखने की बात कही थी और इसके बाद सोने चली गई थीं। गुरुवार सुबह करीब सात बजे बेटी ने उन्हें फंदे पर लटका देखा और शोर मचाकर परिवार को बुलाया।

तीन बेटियों और एक बेटे की मां थीं मृतका, खेती-किसानी करते हैं पति

अनीता के पति मोहन मैथिल खेती-किसानी करते हैं। दंपती की तीन बेटियां और एक बेटा है। भतीजे विशाल ने पुलिस को बताया कि सुबह बेटी के देखने पर घटना का पता चला। परिजनों ने बताया कि अनीता की मानसिक स्थिति पिछले करीब तीन महीने से ठीक नहीं थी और उनका इलाज चल रहा था।


सुसाइड नोट नहीं मिला, कारणों की जांच में जुटी बिलखिरिया पुलिस

सूचना मिलने पर बिलखिरिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस परिजनों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच कर रही है।

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