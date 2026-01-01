कोहरे का कहर... भोपाल मंडल की ट्रेनें 5 घंटे तक लेट, यात्रियों की जरूरी मीटिंग और परीक्षाएं प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी से रोजाना हजारों यात्री दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जबलपुर और अन्य बड़े शहरों के लिए रेल से सफर करते हैं, लेकिन सर्दी और कोहरे के इस मौसम में उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ट्विटर पर भोपाल से चलने और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कोई कनेक्टिंग ट्रेन छूटने की बात कर रहा है, तो किसी की परीक्षा, इंटरव्यू या जरूरी मीटिंग प्रभावित होने की शिकायत है, जिससे साफ है कि ट्रेन लेट होना अब सिर्फ देरी नहीं, बल्कि यात्रियों की योजनाओं पर सीधा असर बन गया है।

कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक विलंब दो से पांच घंटे देरी से चल रहीं ट्रेनें दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ रूट से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन पर देरी से पहुंच रही हैं। सुबह और रात के समय कोहरा ज्यादा घना होने से ट्रेनों की औसत गति कम रखी जा रही है। कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की आगे की यात्रा प्रभावित हो रही है।