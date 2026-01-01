कोहरे का कहर... भोपाल मंडल की ट्रेनें 5 घंटे तक लेट, यात्रियों की जरूरी मीटिंग और परीक्षाएं प्रभावित

मेरी खबरें
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी से रोजाना हजारों यात्री दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जबलपुर और अन्य बड़े शहरों के लिए रेल से सफर करते हैं, लेकिन सर्दी और कोहरे के इस मौसम में उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। ट्विटर पर भोपाल से चलने और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कोई कनेक्टिंग ट्रेन छूटने की बात कर रहा है, तो किसी की परीक्षा, इंटरव्यू या जरूरी मीटिंग प्रभावित होने की शिकायत है, जिससे साफ है कि ट्रेन लेट होना अब सिर्फ देरी नहीं, बल्कि यात्रियों की योजनाओं पर सीधा असर बन गया है।

    कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक विलंब

    दो से पांच घंटे देरी से चल रहीं ट्रेनें दिल्ली, लखनऊ, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ रूट से होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति स्टेशन पर देरी से पहुंच रही हैं। सुबह और रात के समय कोहरा ज्यादा घना होने से ट्रेनों की औसत गति कम रखी जा रही है। कई ट्रेनें 2 से 5 घंटे तक विलंब से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की आगे की यात्रा प्रभावित हो रही है।


    यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार कोहरे में दृश्यता बेहद कम हो जाती है, ऐसे में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की रफ्तार सीमित रखनी पड़ती है। लोको पायलटों को विशेष सतर्कता बरतने, सिग्नलिंग सिस्टम की निगरानी और फाग सेफ्टी डिवाइस के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

    भोपाल के यात्रियों की प्रमुख ट्रेनें, जो देरी से चल रही हैं...

    • शताब्दी एक्सप्रेस (नई दिल्ली-भोपाल/भोपाल-नई दिल्ली): कोहरे में हाई-स्पीड ट्रेनों पर असर, 1-3 घंटे तक की देरी।

    • राजधानी एक्सप्रेस (हजरत निजामुद्दीन-हबीबगंज/रानी कमलापति): उत्तर भारत में कोहरे के चलते 4-5 घंटे तक लेट।

    • संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (निजामुद्दीन-हबीबगंज): भोपाल के ऑफिस व व्यापारिक यात्रियों में लोकप्रिय, लगातार देरी की शिकायतें।

    • गोवा एक्सप्रेस (हजरत निजामुद्दीन-वास्को दा गामा): भोपाल जंक्शन पर 2-3 घंटे तक विलंब के मामले।

    • झेलम एक्सप्रेस (जम्मू तवी-पुणे): उत्तर भारत के कोहरे का सीधा असर, 2-3 घंटे तक लेट।

    • सचखंड एक्सप्रेस (नांदेड़-अमृतसर): परीक्षा व पारिवारिक यात्राओं में इस्तेमाल, कई बार 4-5 घंटे से अधिक लेट।

    • पंजाब मेल (मुंबई-फिरोजपुर कैंट): कोहरे में गति कम, भोपाल मंडल 2-3 घंटे की देरी से पहुंची।

    • बीना-कटनी/भोपाल-दिल्ली पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनें: लोकल व डेली पैसेंजर सबसे ज्यादा प्रभावित।

    यात्रियों से अपील की जाती है कि यात्रा करने से पहले एनटीईएस, रेलवे हेल्पलाइन या आधिकारिक प्लेटफार्म से ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। उसके बाद ही घर से निकलें। - सौरभ कटारिया, सीनियर डीसीएम, भोपाल मंडल

