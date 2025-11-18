मेरी खबरें
    प्रदेश में जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती और बालक छात्रावास महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर होंगे। वर्ष 2026 में पांच हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को बताई।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:39:24 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 08:45:48 PM (IST)
    1. सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को बताया।
    2. सोयाबीन उत्पादक किसानों के खाते में धनराशि अंतरित की गई है।
    3. प्रदेश में लाड़ली बहनों को अब 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती और बालक छात्रावास महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर होंगे। वर्ष 2026 में पांच हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी।

    यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को बताई। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना में सोयाबीन उत्पादक एक लाख 33 हजार किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

    माडल रेट लगातार बढ़ रहा है। लाड़ली बहनों को अब 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। जून 2023 से लेकर अक्टूबर 2025 तक बहनों को 44 हजार 900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बहनों के लिए ऐसी योजना तैयार करें, जिससे वे आर्थिक तौर पर और सक्षम बनें।


    जीआई टैग से पन्ना की होगी अंतरराष्ट्रीय पहचान

    उन्होंने पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिलने पर कहा कि पन्ना तो अभी भी हीरे के लिए जाना जाता था परंतु जीआई टैग मिलने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता होगी। पन्ना के नाम से ही यहां का हीरा बेचा जाएगा। इससे युवाओं और कारीगरों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

    आइटी, ड्रोन सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश से मिलेगा 64,085 रोजगार

    • इंदौर में हुए एमपी टेक ग्रोथ से प्रदेश में आईटी, ड्रोन, सेमीकंडक्टर आदि क्षेत्रों में निवेश गतिविधियों के विस्तार के नए द्वार खुलेंगे।

    • 15 हजार 996 करोड़ रुपये के निवेश से 64,085 लोगों को रोजगार मिलेगा।

    • कान्क्लेव में मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में सात समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ स्पेस टेक नीति-2025 मसौदे का अनावरण भी किया गया।

    • यह नीति के माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे एवं आर्थिक और वैज्ञानिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।

