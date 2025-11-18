राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती और बालक छात्रावास महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर होंगे। वर्ष 2026 में पांच हजार छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को बताई। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना में सोयाबीन उत्पादक एक लाख 33 हजार किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

माडल रेट लगातार बढ़ रहा है। लाड़ली बहनों को अब 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। जून 2023 से लेकर अक्टूबर 2025 तक बहनों को 44 हजार 900 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बहनों के लिए ऐसी योजना तैयार करें, जिससे वे आर्थिक तौर पर और सक्षम बनें।