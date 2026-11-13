एमपी में 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव सप्ताह, 15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे संबोधित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदेश में 14 से 20 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 नवंबर को जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम से होगी। इसके बाद धार के डही, आलीराजपुर के जोबट, खंडवा और शहडोल के ब्यौहारी में भी कार्यक्रम होंगे।

15 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 नवंबर को कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा। इसका सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। जनजातीय गौरव सप्ताह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समीक्षा की।