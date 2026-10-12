त्विषा शर्मा मौत मामला: बंद कमरे में 20 मिनट की मुलाकात पर फंसा पेंच, अब SC और हाई कोर्ट पर टिकीं निगाहें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा मौत मामले में सोमवार को भोपाल की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपितों के वकील ने आवेदन प्रस्तुत कर मुलाकात के लिए निर्धारित समय बढ़ाने की मांग की। वकील का कहना है कि वर्तमान में मुलाकात के लिए मिलने वाले 20 मिनट के समय में मामले से संबंधित सभी जरूरी बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे में कानूनी तैयारी और प्रकरण से जुड़े तथ्यों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।
वहीं, मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके अलावा, जबलपुर हाईकोर्ट में मामले से जुड़ी पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में डिंडौरी को मिला राष्ट्रीय सम्मान, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में सम्मानित; जिले में 33 जैव संसाधन केन्द्र स्थापित