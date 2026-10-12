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त्विषा शर्मा मौत मामला: बंद कमरे में 20 मिनट की मुलाकात पर फंसा पेंच, अब SC और हाई कोर्ट पर टिकीं निगाहें

त्विषा शर्मा मौत मामले में सोमवार को भोपाल की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपितों के वकील ने आवेदन प्रस्तुत कर मुलाकात के लिए निर्धारित समय बढ़ाने...और पढ़ें

By naman MishraEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 05:27:57 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 05:27:57 PM (IST)
त्विषा शर्मा मौत मामला: बंद कमरे में 20 मिनट की मुलाकात पर फंसा पेंच, अब SC और हाई कोर्ट पर टिकीं निगाहें
त्विषा शर्मा मौत मामला

HighLights

  1. भोपाल कोर्ट में सुनवाई, आरोपियों के वकील ने मांगा अधिक समय
  2. 20 मिनट की जेल मुलाकात को बताया कानूनी तैयारी के लिए कम
  3. 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्विषा शर्मा मौत मामले में सोमवार को भोपाल की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपितों के वकील ने आवेदन प्रस्तुत कर मुलाकात के लिए निर्धारित समय बढ़ाने की मांग की। वकील का कहना है कि वर्तमान में मुलाकात के लिए मिलने वाले 20 मिनट के समय में मामले से संबंधित सभी जरूरी बिंदुओं पर चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे में कानूनी तैयारी और प्रकरण से जुड़े तथ्यों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में भी याचिकाओं पर होगी सुनवाई

वहीं, मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसके अलावा, जबलपुर हाईकोर्ट में मामले से जुड़ी पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है।