    मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर और धार जिले के सरदारपुर ने फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई है। इन गांवों में फुटबॉल का जुनून और प्रशिक्षकों की मेहनत ने इन्हें देशभर में प्रसिद्ध बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी प्रशंसा की है और अब ये गांव फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं।

    By lalit katariya
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 01:07:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 01:21:40 PM (IST)
    मध्य प्रदेश के दो फुटबॉल ट्रेनर्स ने गुमनाम गांव विचारपुर और सरदापुर को कर दिया दुनिया में फेमस
    रईस अहमद और शैलेंद्र पाल इन दो कोचों ने बदल दी गांवों की तस्वीर।

    HighLights

    1. विचारपुर और सरदारपुर के प्रशिक्षकों ने फुटबॉल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
    2. दोनों गांव के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से पहचान बनाई है।
    3. शहडोल का विचारपुर गांव मिनी ब्राजीज के नाम से फेमस हो चुका है।

    ललित नारायण कटारिया, भोपाल। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेल दिवस के मौके पर मैत्री फुटबॉल मुकाबला खेलने आई मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर शहडोल जिले के विचारपुर और धार जिले के सरदारपुर की महिला टीमों ने अपने नाम के अनुसार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। वैसे विचारपुर में चार पीढियों से फुटबॉल खेली जा रही है, वहीं सरदारपुर में भी फुटबॉल का कल्चर पहले से मौजूद है।

    इन दोनों गांव की तस्वीर बदलने में यहां के प्रशिक्षकों का विशेष योगदान रहा है। इसीलिए दोनों गांव को फुटबॉल के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी भी इनकी प्रशंसा कर चुके है। विचारपुर टीम के साथ आए रईस अहमद शिक्षा विभाग में संभागीय अधिकारी व एनआईएस प्रशिक्षक है।

    वह अपने समय के अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। वह विचारपुर टीम से वर्ष 2001 से जुड़े है, विचारपुर में जब फुटबॉल को लेकर उत्साह देखा तो वह टीम के साथ जुड़ गए। उन्होंने बताया कि यहां खिलाडियों के पास संसाधन तो सीमित थे, लेकिन प्रतिभा भरपूर थी।

    मिनी ब्राजीज के नाम से देश में पहचान

    पूरे गांव में फुटबॉल लोकप्रिय थी। मैंने खिलाडियों की तकनीक पर काम किया और संसाधन भी जुटाए। बाद में रिलायंस फाउंडेशन ने भी मदद मिली। कल तो जो गांव नशे के नाम से बदनाम था, आज मिनी ब्राजील के नाम से देश में पहचाने जाने लगा। भोपाल में टीम के कोच अनिल सिंह साथ आए है। उनकी बहन रजनी टीम के साथ खेलने आई है, उनके साथ उनका छोटा बेटा भी साथ आया है।

    रईस अहमद बताते है कि वे भी अपने समय में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे, लेकिन संसांधन की कमी के चलते उन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ा। जैसे ही विचारपुरा गांव से जुड़े, उन्होंने अपने सपने को इस गांव के बच्चों के माध्यम से साकार करने का प्रयास शुरु कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में मेरी प्रशंसा कर मेरा उत्साह दोगुना कर दिया था। भोपाल में अपने के बाद हमारे खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का सुनहरा अवसर मिला है।

    सरदारपुर में फुटबॉल की दीवानगी

    सरदारपुर के प्रशिक्षक शैलेंद्र पाल ने बताया कि वह भी फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे है, लेकिन पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए। सरदारपुर में खिलाडियों की फुटबॉल में दीवानगी देखकर उन्हें बेहतर मुकाम दिलाने की ठान ली। मैं 2011 से सरदारपुर में व्यायाम शिक्षक हूं, अब तक 150 राष्ट्रीय व 300 राज्यस्तरीय खिलाड़ी तैयार कर चुका हूं। सरदारपुर की बेटी ज्योति चौहान वर्तमान में भारतीय टीम की सदस्य है, 19वें एशियन गेम्स चीन में, तुर्किश कप तुर्की, म्यांमार और नेपाल में भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले है।

    यूरोप में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। जूनियर खिलाड़ी मानवी विहाल और चेतना मारु भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। हमारी टीम ने सुब्रोतो कप भी जीता है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमारी टीम की सराहना की और बधाई दी। हम चाहते है कि जिस तरह से विचारपुर को मिनी ब्राजील के नाम से पहचान मिली है, उसी तरह सरदारपुर को भी मिनी अर्जेन्टीना की तरह जाना जाए।

