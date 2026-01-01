मेरी खबरें
    भोपाल में नए साल के जश्न में पटाखे जलाने के विवाद में दो पक्ष भिड़े, युवक पर जानलेवा हमला

    By Brijendra RishishwarEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 11:16:41 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 11:18:43 PM (IST)
    भोपाल में नए साल के जश्न में पटाखे जलाने के विवाद में दो पक्ष भिड़े, युवक पर जानलेवा हमला
    नए साल में भोपाल में हुआ क्राइम।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। कमला नगर के अंबेडकर नगर मल्टी में नए साल का जश्न में उस समय बवाल हो गया, जब पटाखे जलाने की मामूली बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से डंडे चले और जमकर पथराव हुआ।

    इस हिंसक झड़प में एक युवक के सिर पर डंडा लगने से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।


    पुलिस के अनुसार, अंबेडकर नगर मल्टी निवासी सुमित राउत (20) बुधवार रात अपने दोस्तों के साथ ठंड से बचने के लिए आग ताप रहा था। तभी मोहल्ले के ही प्रकाश, मनीष, सुनील, राहुल और अमित पार्टी करने के बाद वहां पहुंचे और पटाखे जलाने लगे।

    सुमित और उसके साथियों ने उन्हें थोड़ी दूरी पर जाकर पटाखे जलाने को कहा। इतनी सी बात पर आरोपित तैश में आ गए और गाली-गलौज शुरू कर दी, देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपित ने लात-घूंसों के साथ डंडों से हमला बोल दिया।

    इस दौरान बीच-बचाव करने आए जतिन पाठक (20) के सिर पर डंडा लगने से वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।बाद में कमला नगर थाना पुलिस ने सुमित की शिकायत पर नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

