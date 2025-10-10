भोपाल में पुलिस की पिटाई से बीटेक छात्र की मौत का आरोप, दो पुलिसकर्मी निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल शहर के पीपलानी इलाके में पुलिस की पिटाई से एक बीटेक छात्र की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक इंद्रपुरी में रात में गश्त के दौरान दो पुलिसकर्मियों ने 22 वर्षीय छात्र उदित गायिकी की पिटाई कर दी थी। आरोप है कि सिर में डंडा लगने से उसकी जान चली गई।

उदित वीआईटी से बीटेक कर रहा था। उसके जीजा पुलिस में डीएसपी हैं। अधिकारियों ने इस घटना के मामले में पीटने के आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

घटना का सीसीटीवी आया सामने

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी छात्र को पकड़कर खड़ा है और दूसरा उसे डंडे से मार रहा है। आरोप है कि डंडे के वार से ही छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में दो अन्य लोग भी एक वाहन पर दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद से छात्र उदित के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अब वो उनके बीच में नहीं है।