पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने दो हजार जनप्रतिनिधि-अधिकारी 24 से 26 नवंबर तक भोपाल में करेंगे मंथन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंन्वेंशन सेंटर में 24 से 26 नवंबर तक दो हजार पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी मंथन करेंगे। इसमें स्वनिधि से समृद्धि अभियान की अवधारणा, शहरीकरण के साथ सामंजस्य, वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छ ग्राम, प्रधानमंत्री आवास, जनमन, ग्राम सड़क, पीएम पोषण और पेसा ग्राम सभाओं की वर्तमान स्थिति एवं सफल क्रियान्वयन सहित प्रशासनिक रूप से सक्षम पंचायत पर चर्चा होगी। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे।

आयुक्त पंचायतराज छोटे सिंह ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं सामुदायिक स्तर पर मजबूत बनाना है। इसमें स्थानीय शासन की पारदर्शिता व जवाबदेही, मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक अंकेक्षण, डिजिटल ट्रैकिंग और मानिटरिंग, वित्तीय प्रबंधन सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री, अपर मुख्य सचिव, विषय-विशेषज्ञ की शामिल होंगे।