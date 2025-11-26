मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 10:29:28 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 10:29:28 PM (IST)
    भोपाल में भारत टॉकीज क्षेत्र में दो ट्रक लकड़ियां जब्त, शहरभर में झुग्गी, चबूतरा और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई
    भोपाल में भारत टॉकीज क्षेत्र में दो ट्रक लकड़ियां जब्त

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की प्रगति में बाधा बन रहे अवैध अवरोधों को हटाने के लिए नगर निगम ने बुधवार को व्यापक कार्रवाई की। भारत टॉकीज क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से रखी दो ट्रक लकड़ियों को निगम अमले ने हटवाया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया और हल्की नोकझोंक की स्थिति बनी, लेकिन बाद में माहौल शांत हो गया और कार्रवाई पूरी की गई।

    उल्लेखनीय है कि ये लकड़ियां लंबे समय से मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य में रुकावट पैदा कर रही थीं । व्यापारियों को कई बार नोटिस देकर इन्हें स्वेच्छा से हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई न होने पर बुधवार को निगम को हस्तक्षेप करना पड़ा।निगम अमले ने शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हटाने की श्रृंखला जारी रखी। पातरा पुल, शब्बन चौराहा, करोंद चौराहा, जेल रोड, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल, कैंची छोला, गांधीनगर बस स्टाप और बैरागढ़ सिविल हास्पिटल क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए गए।


    अशोका गार्डन रोड पर बनी एक झुग्गी और कोलार राजदेव कालोनी में अवैध चबूतरे को तोड़ा गया। अशोका गार्डन क्षेत्र में आवागमन बाधित कर रहे लगभग 100 चारपहिया वाहनों को भी हटवाया गया। अभियान के दौरान पांच गुमठियां, सात ठेले, 10 टेबल, चार काउंटर, पांच सोफा-कुर्सियां, 13 झूले, 18 हेलमेट, चार प्लाई, चार बोर्ड और एक भक्कू जूते सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।

