राज्य ब्यूरो, नईदुनिया.भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पुलिस के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और वाहन खरीदे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से एंटी ड्रोन टेक्नोलाजी, बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल उपकरण, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन बैगेज स्कैनर और मोबाइल बैगेज स्कैनर शामिल हैं।

तकनीक आधारित होगी सुरक्षा व्यवस्था सिंहस्थ में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस इस बार तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।

बीडीडीएस की बनेंगी 100 टीमें इसके लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीडीएस की 100 टीमें बनाई जाएंगी। इनमें से कुछ टीमें उज्जैन के आसपास के जिलों में भी तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल मौके पर भेजा जा सके। आसपास के जिलों में तैनात करने का कारण यह भी है कि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर पड़ोसी जिलों में वाहनों को रोका जाएगा, इसलिए वहां भी सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए जाएंगे। कमांड सेंटर से होगी निगरानी इसके अलावा मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनके माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी और भीड़ प्रबंधन किया जाएगा। एक कमांड सेंटर से दूसरे कमांड सेंटर तक पुलिसकर्मियों को पहुंचाने के लिए वाहन भी खरीदे जाएंगे।