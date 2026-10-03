'3 साल में मिलेगी हर दोषी को सजा;' भोपाल में बोले अमित शाह- तारीख पर तारीख...के ताने से जल्द मुक्त होगी भारत की न्याय व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तीन नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन से होने वाले बदलावों से बहुत आशाएं जताईं। उन्होंने कहा कि कभी हमारी न्याय व्यवस्था तारीख पर तारीख के तानों से जानी जाती थी लेकिन नए कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी दोषी को तीन साल में सजा दिलाने की व्यवस्था होगी।

भारत में दुनिया की सबसे अच्छी आपराधिक न्याय प्रणाली होगी। गृह मंत्री ने कहा कि यह दंड का कानून नहीं है बल्कि न्याय सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नागरिकों के सम्मान और रक्षा के लिए हैं। आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए भी इनमें व्यवस्था है।