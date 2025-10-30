केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान- आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे जिंदगी चली जाए

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ‘किसी ने चिट्ठी लिखी कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को भड़काता है, इस पर प्रकरण दर्ज करो। अरे प्रकरण क्या, जिंदगी भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।’ यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भैरूंदा में अनुसूचित जनजाति पंचायत में जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। शिवराज सिंह ने बहनों से भी संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और उनके साथ नीचे बैठकर खाना खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सदैव आदिवासी हितों के लिए उनके साथ खड़ा हूं।
शिवराज ने भैरूंदा में आदिवासियों को मिले जमीन खाली करने के नोटिस के मामले में कहा कि भाजपा सरकार आदिवासी हितैषी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी आदिवासियों के प्रति संवेदनशील हैं। आदिवासियों की जमीनों के संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा और उन्हें इस पूरे विषय से अवगत करवाएंगे। बता दें कि दीवाली के दिन ही वन विभाग ने भैरूंदा में सालों से पट्टे की जमीन पर रह रहे आदिवासी परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया था, जिसके बाद सभी परिवार धरने पर बैठ गए थे।