हम कई जगहों पर मामूली अंतर से हार रहे हैं, हिम्मत रखें, डटे रहें, पचमढ़ी में राहुल गांधी ने कहा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। हम कई जगहों पर मामूली अंतर से हार रहे हैं। हिम्मत रखें और डटे रहें। हम एकजुट हों। समन्वय बनाकर कांग्रेस की ताकत बूथ स्तर तक बढ़ाएं। हम जिला इकाई को शक्तिशाली बना रहे हैं, उसे और मजबूत करें। वोट चोरी पूरे देश में हो रही है।

इसे रोकना है इसलिए एसआईआर पर फोकस करें। राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक लगातार करें और जो निर्णय लें, उसे नीचे तक क्रियान्वित करने की चिंता भी करें। यह बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में आयोजित जिला अध्यक्षों के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेताओं से बैठक में कही। इसके बाद जिला अध्यक्षों को संबोधित कर संगठन के विस्तार पर जोर दिया।

राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान का फीडबैक लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें आगामी चुनावों की दृष्टि से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने की कार्ययोजना सौंपी। अधिकतर नेताओं ने समन्वय के साथ एकजुटता के साथ निर्णय में आम राय पर जोर के लिए कहा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ अनुपस्थित रहे। बच्चों की थाली तक चुरा ली मप्र की भाजपा सरकार ने पचमढ़ी रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर श्योपुर के हुल्लपुर मिडिल स्कूल में रद्दी कागज पर मिड-डे मील परोसे जाने का वीडियो शेयर कर लिखा कि जब से ये खबर देखी है, दिल टूट सा गया है।