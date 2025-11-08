मेरी खबरें
    हम कई जगहों पर मामूली अंतर से हार रहे हैं, हिम्मत रखें, डटे रहें, पचमढ़ी में राहुल गांधी ने कहा

    पचमढ़ी रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर श्योपुर के हुल्लपुर मिडिल स्कूल में रद्दी कागज पर मिड-डे मील परोसे जाने का वीडियो शेयर कर लिखा कि जब से ये खबर देखी है, दिल टूट सा गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है और उन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 08:57:13 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 09:05:26 PM (IST)
    हम कई जगहों पर मामूली अंतर से हार रहे हैं, हिम्मत रखें, डटे रहें, पचमढ़ी में राहुल गांधी ने कहा
    कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राहुल गांधी।

    HighLights

    1. जिला अध्यक्षों के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए।
    2. वरिष्ठ नेताओं से लिया फीडबैक, ट्वीट कर सरकार को भी घेरा।
    3. दिग्विजय सिंह ने उन्हें आगामी चुनावों की कार्ययोजना सौंपी।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। हम कई जगहों पर मामूली अंतर से हार रहे हैं। हिम्मत रखें और डटे रहें। हम एकजुट हों। समन्वय बनाकर कांग्रेस की ताकत बूथ स्तर तक बढ़ाएं। हम जिला इकाई को शक्तिशाली बना रहे हैं, उसे और मजबूत करें। वोट चोरी पूरे देश में हो रही है।

    इसे रोकना है इसलिए एसआईआर पर फोकस करें। राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक लगातार करें और जो निर्णय लें, उसे नीचे तक क्रियान्वित करने की चिंता भी करें।

    यह बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में आयोजित जिला अध्यक्षों के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में वरिष्ठ नेताओं से बैठक में कही। इसके बाद जिला अध्यक्षों को संबोधित कर संगठन के विस्तार पर जोर दिया।


    राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान का फीडबैक लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें आगामी चुनावों की दृष्टि से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने की कार्ययोजना सौंपी। अधिकतर नेताओं ने समन्वय के साथ एकजुटता के साथ निर्णय में आम राय पर जोर के लिए कहा। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ अनुपस्थित रहे।

    naidunia_image

    बच्चों की थाली तक चुरा ली मप्र की भाजपा सरकार ने

    • पचमढ़ी रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर श्योपुर के हुल्लपुर मिडिल स्कूल में रद्दी कागज पर मिड-डे मील परोसे जाने का वीडियो शेयर कर लिखा कि जब से ये खबर देखी है, दिल टूट सा गया है।

  • ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है और उन्हें इज्जत की थाली तक नसीब नहीं। 20 साल से ज्यादा की भाजपा सरकार और बच्चों की थाली तक चुरा ली गई।

  • शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो भारत के भविष्य का इस दुर्दशा से पालन-पोषण कर रहे हैं।

  • भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस पर पलटवार कर एक्स पर पोस्ट किया कि राहुल गांधी जी, जिस घटना पर आप राजनीति कर रहे हैं, उस पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई पहले ही कर दी है।

  • आप अपने संगठन सृजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके नेतृत्व में कांग्रेस का विसर्जन तो निरंतर जारी है।

    • naidunia_image

    घोड़ी, बैंड, बाराती सब तैयार लेकिन दूल्हा भाग गया

    राहुल गांधी के मध्य प्रदेश पहुंचने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को बिहार चुनाव प्रचार के दौरान तंज किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं कि पूछो मत और कैसी समझ है। चुनाव जीतना है तो बिहार आना चाहिए था लेकिन वह पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहे हैं।

