नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जेल में बंद लूट के आरोपित हर्षित राजपूत की मौत के मामले में जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वजन ने शनिवार को बागसेवनिया चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चले प्रदर्शन में परिवार ने प्रशासन के सामने तीन सूत्रीय मांगें रखीं। मांगों पर सहमति और आश्वासन के बाद स्वजन ने प्रदर्शन समाप्त कर मृतक का अंतिम संस्कार किया।

सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद की मांग