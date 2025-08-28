मेरी खबरें
    किचन में कीटनाशक स्प्रे से भी आग लग सकती है, LPG सिलेंडर में आग लगे तो कभी पानी ना डालें

    By dilip mangtani
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 05:58:31 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 06:05:30 PM (IST)
    किचन में कीटनाशक स्प्रे से भी आग लग सकती है, LPG सिलेंडर में आग लगे तो कभी पानी ना डालें
    कार्यशाला में छात्राओं को आग बुझाने का​​प्रशिक्षण दिया गया।

    HighLights

    1. छात्राओं को बताया कि रसोई गैस का उपयोग कैसे करें।
    2. एलपीजी से लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए।
    3. आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का ही प्रयोग करें।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। खाना बनाते समय सतर्क रहना चाहिए। रसोई गैस का उपयोग सुरक्षा मापदंड के अनुरूप ही करना चाहिए। कीटनाशक स्प्रे के प्रयोग से भी आग लग सकती है।

    संत हिरदाराम कॉलेज में आयोजित फायर ड्रिल एवं इवैक्यूएशन कार्यशाला को संबोधित करते हुए अग्निशमन विशेषज्ञ साजिद खान ने यह बात कही। खान ने छात्राओं को आग लगने की विभिन्न परिस्थितियों विशेष रूप से एलपीजी गैस और पेट्रोल से उत्पन्न अग्निकांड से निपटने के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी।

    उन्होंने समझाया कि रसोई में खाना बनाते समय या कीटनाशक स्प्रे के प्रयोग से भी आग लग सकती है, और ऐसे हालात में क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एलपीजी से लगी आग को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए।

    आग बुझाते समय घबराएं नहीं

    खान ने कहा कि आग बुझाते समय घबराएं नहीं। उन्होंने लेक्ट्रिक शाक से बचाव के उपायों, अग्निशामक यंत्रों के विभिन्न प्रकारों तथा उनके उपयोग की जानकारी भी व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से दी।

    उन्होंने नागरिकों से सुरक्षा के प्रति सजग रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया। प्राचार्य डालिमा पारवानी ने कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए कहा कि हमें जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा मिली है। इस मौके पर एनसीसी इकाई की प्रभारी शांति शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे।

