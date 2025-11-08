रेल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, अब मोबाइल ऐप से होगा जनरल टिकट बुक

नईदुनिया,भोपाल। अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए अब यात्रियों को टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। रेलवे का यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप यात्रियों को यह सुविधा देता है कि वे अपने मोबाइल से ही घर बैठे या स्टेशन पर खड़े होकर अनारक्षित टिकट बुक कर सकें।
मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के नेतृत्व में भोपाल मंडल में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को इस ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
अक्टूबर में इतने टिकट बुक
इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अक्टूबर 2025 में भोपाल मंडल में 2,53,968 यात्रियों ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का उपयोग कर 48,557 टिकट बुक किए, जिससे रेलवे को 61,65,575 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में 48.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनारक्षित यात्रा टिकटों के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें।
