रेल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा, अब मोबाइल ऐप से होगा जनरल टिकट बुक

नईदुनिया,भोपाल। अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए अब यात्रियों को टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। रेलवे का यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप यात्रियों को यह सुविधा देता है कि वे अपने मोबाइल से ही घर बैठे या स्टेशन पर खड़े होकर अनारक्षित टिकट बुक कर सकें।

मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के नेतृत्व में भोपाल मंडल में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को इस ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।